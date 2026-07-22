Новый главнокомандующий ВСУ приступил к обязанностям

Генерал-майор Михаил Драпатый сообщил, что приступил к исполнению обязанностей главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). Соответствующий пост появился на его странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Военный заявил, что одной из ключевых задач, поставленных президентом Украины Владимиром Зеленским, станет усиление наступательных действий, планирование новых операций в тылу Вооруженных сил России и наращивание возможностей украинской армии.

21 июля стало известно, что Зеленский снял Александра Сырского с должности главкома ВСУ, назначив на его место Драпатого. Новый главком в 2016–2019 годах командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой, а с сентября 2024 года руководил работой оперативно-тактической группировки «Луганск».

Зимой прошлого года Драпатый стал командиром оперативно-стратегической группировки украинских войск «Хортица». Кроме того, в период с ноября 2024 года по июнь 2025 года он командовал Сухопутными войсками Украины.

Ранее Сырский заявил, что оставляет армию Украины «в состоянии наступления».