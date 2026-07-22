Лантратова посетила украинских военнопленных

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала, что у них с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом действует договоренность о взаимных посещениях пленных. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

По ее словам, в ходе таких посещений они смотрят за условиями содержания, самочувствием и состоянием военнопленных.

«Я посещала украинских военнопленных, они мне показывали фотографии, которые им присылают: их внуков, например»,— отметила Лантратова.

До этого Лантратова сообщила о частых контактах с украинским омбудсменом Лубинцом. По ее словам, контакты ведутся либо по телефону, либо в формате видеосвязи. Лантратова подчеркнула, что в случае необходимости коммуникация бывает даже каждый день.

Накануне Лантратова заявила, что новый «очень важный» обмен пленными между Россией и Украиной может состояться в ближайшее время.

Последний обмен военнопленными между РФ и Украиной состоялся 26 июня. Тогда российское Минобороны заявило о возвращении 160 солдат из украинского плена, столько же военных передали Киеву. Обмен произошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее Лантратова ответила на высказывания о неравном обмене военнопленных.