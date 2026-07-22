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Армия

В Минобороны Белоруссии заявили, что не фиксируют на границе агрессивных действий Украины

Хренин: Белоруссия не фиксирует подготовки к агрессии со стороны Украины
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин по итогам доклада президенту Александру Лукашенко заявил, что военные республики не фиксируют подготовки к каким-либо агрессивным действиям со стороны Украины на границе двух стран. Об этом сообщает БелТА.

«На сегодняшний день мы не видим, что от украинских формирований, которые обеспечивают прикрытие своей границы, исходит подготовка к каким-то агрессивным активным действиям», — сказал военный.

Министр предположил, что для украинской стороне, вопреки сообщениям в СМИ, не нужно напряжение на границе.

В июле депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что Россия может осенью открыть новый фронт в Черниговской области. По его мнению, этот сценарий якобы будет возможен после проведения выборов и координации РФ и Белоруссии. Ранее об этом уже говорили президент Украины Владимир Зеленский и экс-главком ВСУ Александр Сырский. На фоне этих заявлений Киев, судя по всему, начал подготовку к такому сценарию: в регионе начали эвакуацию приграничных сел и переброску дополнительного личного состава. Что о вероятном наступлении говорят в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко приказал отправлять плохо работающих белорусов на границу с Украиной.

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