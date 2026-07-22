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Армия

«Мираторг» заявил о крупных атаках на объекты компании в Брянской области

Охранник пострадал при атаке на производственные активы «Мираторга» под Брянском
Inna Varenytsia/Reuters

Производственные активы «Мираторга» в Климовском районе Брянской области подверглись трем крупным атакам. Об этом сообщается на сайте компании.

В заявлении говорится, что по одному из объектов ударил беспилотный летательный аппарат (БПЛА). На этом фоне сотрудник охраны получил ранение, ему была оказана необходимая медицинская помощь.

«Состояние стабильное. Компания оказывает пострадавшему всю необходимую поддержку», — подчеркивается в публикации.

На другом объекте в результате атаки никто не пострадал, но несколько производственных корпусов получили значительные повреждения. Более того, на территории произошел крупный пожар. «Мираторгу» был нанесен существенный ущерб.

«Также на свиноводческом комплексе в ходе атаки БПЛА поврежден кормовоз, находившийся на разгрузке», — добавили в компании.

Там уточнили, что транспортное средство оказалось обездвижено.

21 июля временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук рассказал, что в Климовском районе был атакован свиноводческий комплекс «Мираторга». По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз обстреляли объект, повредив ряд производственных корпусов и два большегрузных автомобиля. Все сотрудники были оперативно эвакуированы, никто не пострадал.

Ранее в Брянской области не спасли трех человек, пострадавших при ударе ВСУ по полю «Мираторга».

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