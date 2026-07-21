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Армия

Под Брянском свиноводческий комплекс подвергся интенсивным атакам ВСУ

Ковальчук: ВСУ обстреляли свиноводческий комплекс «Мираторга» в Брянской области
Andriy Andriyenko/AP

Украинские военнослужащие за минувшие сутки несколько раз обстреляли свиноводческий комплекс «Мираторга» в Климовском районе Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

По его словам, в результате интенсивных атак были повреждены два большегрузных автомобиля и несколько производственных корпусов.

«Несмотря на масштаб разрушений, все сотрудники, находившиеся на площадке, были оперативно эвакуированы. Пострадавших нет», — подчеркивается в заявлении.

20 июля врио губернатора Брянской области сообщил, что за сутки 13 жителей региона получили ранения в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В поселке Белая Березка был атакован автомобиль экстренных служб, ехавший на тушение пожара. Из-за действий украинских военных водитель получил несовместимые с жизнью травмы. Также пострадали еще три мирных жителя.

Кроме того, были пострадавшие в Стародубском и Погарском районах. Как отметил Ковальчук, всего в Брянской области перехватили и уничтожили 100 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Ранее операторы дронов ВСУ, атаковавшие Брянскую область, понесли потери.

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