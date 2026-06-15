В Брянской области три сотрудника АПК погибли при атаке ВСУ

В Брянской области три механизатора погибли при ударе беспилотника ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника самолетного типа нанесли удар по полю во время проведения сельскохозяйственных работ в Брянской области, в результате чего погибли трое механизаторов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

По его словам, инцидент произошел рядом с поселком Селище Почепского района. На этой территории находится поле, принадлежащее агропромышленному холдингу «Мираторг».

Чиновник выразил соболезнования родным и близким жертв и заявил, что им будет оказана вся необходимая материальная помощь.

11 июня ВСУ нанесли удары из артиллерии по поселку Суземка Брянской области. В результате атаки погибли двое мирных жителей, одним из которых был директор Брянского биосферного заповедника «Брянский лес» Александр Никитенков. Также ранения получили два человека.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.