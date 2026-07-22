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Раскрыты подробности боевого применения роя «Гераней» с ИИ-алгоритмами

ТАСС: рои «Гераней» с ИИ смогли перегрузить ПВО Украины на 400%
Shutterstock

Группы ударных БПЛА «Герань» с алгоритмами искусственного интеллекта (ИИ) в ходе СВО смогли «перезагрузить» противовоздушную оборону (ПВО) противника на 400%. Такие данные приводит ТАСС, ссылаясь на журнал Минобороны РФ «Военная мысль».

Авторы статьи уточняют, что речь идет об автономных роевых группах «Герань-2» с ИИ–алгоритмами для распределения ролей на поле боя: разведка, ложные цели и удары.

«В феврале 2026 года зафиксированы случаи, когда рой из 20–30 аппаратов перегружал украинские системы ПВО на 300–400%», – говорится в материале.

Уточняется, что в рамках проведения спецоперации технология роя дронов позволяет преодолевать средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинской армии.

По мнению авторов статьи, на сегодняшний день ИИ–технологии в системах управления беспилотниками вышли на массовый уровень, что «обеспечивает рост эффективности действий на 40–60% при значительном снижении потерь личного состава». Поэтому дальнейшее развитие в области применения дронов связано с «роевыми технологиями – высшей формой реализации ИИ в БПЛА».

До этого помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что флотилии безэкипажных кораблей в будущем могут стать мощной ударной силой, особенно если они будут интегрированы с роями дронов.

Ранее стало известно, что Россия в разы увеличила объем производства дронов «Герань».

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