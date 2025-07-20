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Россия в разы увеличила объем производства дронов «Герань»

Гендиректор «Алабуга»: РФ в 9 раз увеличила объем производства дронов «Герань»
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В России изначальный объем производства дронов-камикадзе «Герань» был увеличен в девять раз. Об этом в эфире программы «Военная приемка» заявил генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев.

«Это самый большой завод в мире по производству ударных беспилотников и самый секретный... В свое время был план производить несколько тысяч «Гераней», сейчас мы производим в девять раз больше, нежели планировалось», — сказал он.

До этого руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что объем применения Россией беспилотников «Герань-2» по объектам Вооруженных сил Украины демонстрирует полную загруженность российских промышленных мощностей, которые занимаются производством этого аппарата.

По его словам, «Герань-2» — это высокотехнологичное дорогостоящее изделие по сравнению с кустарными дронами, которые отпечатываются на 3D-принтерах или собираются вручную. Михайлов также согласился с утверждением британского журнала The Economist, который написал, что Россия планирует увеличить производство беспилотников, как и атаки роями по тысяче штук.

Ранее «Герань-2» ударили по складу боеприпасов ВСУ у Краматорска.

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