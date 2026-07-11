Патрушев призвал интегрировать беспилотные корабли с «роями дронов»

Флотилии безэкипажных кораблей в будущем могут стать мощной ударной силой, особенно если они будут интегрированы с роями дронов. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью KP.RU.

Он отметил, что России необходимо смотреть в будущее, изучать облик возможных морских конфликтов.

Патрушев обратил внимание на то, что в Черном море сегодня активно воюют безэкипажные катера, а в США уже спущены на воду первые безэкипажные корабли.

Если безэкипажные катера ограничены в маневрах в силу своей мореходности, автономности, энергетических установок, то безэкипажные корабли могут решать задачи на дальних расстояниях, пояснил помощник президента РФ.

Если же флотилии таких кораблей будут с помощью искусственного интеллекта интегрированы с роями беспилотников во всех средах, в воздухе, на воде и под водой, то страна получит мощную ударную силу, подчеркнул собеседник издания.

В этом же интервью Патрушев заявил, что Россия сегодня оказалась бы загнана вглубь континента и отрезана от всего остального мира, если бы в конце прошлого века она пошла по навязанному либералами пути и пустила морской флот «на иголки».

Ранее Патрушев заявил о новой опасности для России на море.