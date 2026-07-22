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Армия

В Тульской области силы ПВО уничтожили украинский беспилотник

Губернатор Миляев: ночью над Тульской областью сбит дрон
Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения противовоздушной обороны ночью сбили над Тульской областью украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он уточнил, что пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий не зафиксировано.

Губернатор призвал граждан проявлять бдительность и в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщать об этом по телефонам экстренных служб.

22 июля стало известно, что из-за масштабной атаки беспилотников на территории нефтебазы в Армавире Краснодарского края произошел пожар.

До этого оперативный штаб по Краснодарскому краю сообщил, что обломки беспилотников повредили два многоквартирных дома в Краснодаре и два частных дома в станице Динской. Кроме того, в Краснодаре загорелся складской комплекс.

Ранее во Владимире загорелась многоэтажка после прилета БПЛА.

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