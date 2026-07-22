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Армия

В Краснодаре три человека пострадали из-за обломков БПЛА

В Краснодаре при падении обломков БПЛА пострадали три человека
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Три человека ранены из-за падения обломков БПЛА на складской комплекс в Краснодаре. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани в Telegram-канале.

«По уточненной информации, при падении обломков БПЛА на складской комплекс в Краснодаре пострадали три человека. Их доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи», — сказано в публикации.

Накануне ВСУ атаковали автовокзал в прифронтовом городе Каменка-Днепровская Запорожской области. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, в результате ранения получили два мирных жителя. Пострадавших оперативно эвакуировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.

20 июля сотрудник следственных органов СК сообщил, что три дома оказались разрушены в результате ночной атаки БПЛА ВСУ на частный сектор Донецка, еще два получили повреждения.

Ранее в России начали применять систему, «подслушивающую» беспилотники.

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