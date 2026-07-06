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В России начали применять систему, «подслушивающую» беспилотники

ТАСС: в Белгородской области и ДНР начали применять «Ухо» для обнаружения БПЛА
Shutterstock

В Белгородской области и Донецкой народной республике (ДНР) начали использовать акустическую систему «Ухо», которая может «подслушивать» украинские дроны-камикадзе большой дальности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя научно-производственной организации «Альфа».

Как рассказал источник агентства, «Ухо» уже доказало свою эффективность при обнаружении различных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«В том числе система выявляет беспилотники дальнего действия с двигателем внутреннего сгорания на расстоянии до 4–5 км и FPV-дроны на расстоянии 300–500 метров», — заявил он.

По информации агентства, акустическая система весит всего 700 граммов. Она состоит из чувствительного микрофона и блока, обрабатывающего акустические данные. Устройство работает по авторским алгоритмам обработки сигнала, позволяющим отсеивать посторонние звуки и обнаруживать именно БПЛА.

В «Альфе» обратили внимание, что в данный момент специалисты завершают работу над обновленной версией комплекса. Ожидается, что усовершенствованное «Ухо» также сможет определять, в каком направлении движется дрон.

Ранее украинские военные за одни сутки выпустили 90 БПЛА по Белгородской области.

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