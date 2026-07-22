Над Ленинградской областью сбили несколько БПЛА

Дрозденко: над Ленобластью ликвидировали шесть дронов

Над территорией Ленинградской области уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, боевая работа продолжается.

Незадолго до этого губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что средства противовоздушной обороны отражают налет украинских беспилотников на промзону Невинномысска, сбиты несколько БПЛА.

Глава региона призвал жителей не приближаться к обломкам аппаратов, а также не снимать и не публиковать кадры с дронами и работой ПВО.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автовокзал в прифронтовом городе Каменка-Днепровская Запорожской области. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, в результате ранения получили два мирных жителя. Пострадавших оперативно эвакуировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее в России начали применять систему, «подслушивающую» беспилотники.