Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Над Ленинградской областью сбили несколько БПЛА

Дрозденко: над Ленобластью ликвидировали шесть дронов
Станислав Красильников/РИА Новости

Над территорией Ленинградской области уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, боевая работа продолжается.

Незадолго до этого губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что средства противовоздушной обороны отражают налет украинских беспилотников на промзону Невинномысска, сбиты несколько БПЛА.

Глава региона призвал жителей не приближаться к обломкам аппаратов, а также не снимать и не публиковать кадры с дронами и работой ПВО.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автовокзал в прифронтовом городе Каменка-Днепровская Запорожской области. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, в результате ранения получили два мирных жителя. Пострадавших оперативно эвакуировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее в России начали применять систему, «подслушивающую» беспилотники.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В России три очага чумы «живы» до сих пор. Как уберечься туристу без прививок
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!