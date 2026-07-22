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Армия

Кличко оценил заслуги снятого с должности Сырского

Кличко выразил благодарность Сырскому и заявил о его многочисленных заслугах
Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко выразил благодарность снятому с должности главнокомандующему Вооруженными силами Украины Александру Сырскому. Об этом сообщается в Telegram-канале градоначальника.

Кличко перечислил многочисленные заслуги Сырского, включая организацию обороны украинской столицы и командование боевыми действиями в Харьковской области. Он напомнил, что за свои военные заслуги генерал стал почетным гражданином Киева.

По мнению Кличко, высказывать Сырскому претензии и критику имеют право только военные, которые понимают суть идущих процессов и ситуацию на поле боя.

Мэр отметил, что главком ВСУ выполнял свой воинский долг без телекамер, интервью, сообщений в социальных сетях.

В конце своего поста Кличко поблагодарил Сырского за сотрудничество и профессионализм.

22 июля украинское издание «Страна» написало, что смена главнокомандующего Вооруженными силами Украины на фоне протестов может привести к ослаблению позиций украинского президента Владимира Зеленского и усилению борьбы за влияние в армии.

Ранее Зеленский назначил нового главкома ВСУ.

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