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Армия

На Украине предупредили о риске потери Зеленским контроля над ВСУ после смены главкома

«Страна»: отставка Сырского может привести к потере контроля Зеленского над ВСУ
Teresa Suarez/Pool via Reuters

Смена главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) на фоне протестов может привести к ослаблению позиций украинского президента Владимира Зеленского и усилению борьбы за влияние в армии. Об этом пишет издание «Страна».

По оценке журналистов, решение об увольнении Александра Сырского было принято под давлением протестов, хотя изначально Зеленский не планировал менять главкома. В связи с этим новое военное руководство и другие командиры могут начать ориентироваться на силы, способные влиять на кадровые решения Зеленского.

В публикации говорится, что попытки Зеленского показать контроль над ситуацией могут спровоцировать конфликт среди высокопоставленных военных чиновников, особенно если он затронет интересы тех, кто жестко борется за право осваивать оборонный бюджет.

Отмечается, что Зеленский продолжает искать компромисс в вопросе дальнейшей судьбы бывшего министра обороны Михаила Федорова, который пользуется поддержкой Европы. Издание отмечает, что президент Украины частично удовлетворил требования протестующих, отправив в отставку Сырского, но при этом не собирается возвращать Федорова в Минобороны.

«Страна» добавляет, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от реакции самого Федорова, его сторонников и европейских партнеров Украины — согласятся ли они с таким компромиссом или продолжат добиваться его возвращения в министерство обороны.

Слухи об отставке Сырского появились на фоне массовых протестов на Украине, вызванных увольнением Федорова. По данным СМИ, министр обороны конфликтовал с Сырским и пытался добиться его отставки, однако Зеленский встал на сторону главкома ВСУ. Протестующие требовали не менять министра, а уволить Сырского. К 18 июля акции переросли в митинги с критикой самого Зеленского. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский назначил нового главкома ВСУ.

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