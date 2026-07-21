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Армия

Вашингтон не передаст Киеву военную помощь на $400 млн

Сенатор Дурбин: США отказались передавать Украине военную помощь на $400 млн
Shannon Stapleton/Reuters

Администрация Соединенных Штатов отказалась передавать утвержденную конгрессом дополнительную военную помощь Киеву на сумму $400 млн, заявил сенатор-демократ от Иллинойса Дик Дурбин. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе слушаний на Капитолийском холме политик спросил председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Дэна Кейна, известно ли ему, что помощь в размере $400 млн не будет предоставляться до тех пор, пока к власти не придет следующий президент США. Генерал ответил, что об этом он не знает. Дурбин пояснил, что в соответствии с нынешним планом платежей, средства на помощь Украине будут расходоваться лишь в 2029 году уже при новом главе государства.

15 июля сообщалось, что военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов провалил план по резкому наращиванию производства артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров в связи с высокими темпами поставок оружия на Украину.

Ранее в Госдуме пришли к неутешительным выводам о роли США в конфликте на Украине.

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