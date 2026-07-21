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СМИ сообщили, что украинские безэкипажные катера начнут производить на территории США

WSJ: украинские морские дроны Magura начнут производить в США
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Украинские морские дроны Magura начнут производить на территории США. Об этом сообщает издание Wall Street Journal (WSJ).

Безэкипажные катера Magura будет производить американская компания ReconCraft. Штаб-квартира компании находится в Портленде, штат Орегон, и в настоящее время ReconCraft выпускает катера для сил специальных операций.

На прошлой неделе в посольстве Украины в Вашингтоне ReconCraft и производитель Magura, компания Uforce, подписали меморандум о взаимопонимании. Uforce в рамках партнерства предоставит Соединенным Штатам набор воздушных, морских, наземных беспилотников и программное обеспечение для автономной работы и технологии управления и контроля.

По словам сооснователя ReconCraft Джо Силковски, целью сделки является производство сотен или даже тысяч морских беспилотников в год. О стоимости сделки информации нет.

26 июня сообщалось, что американские военные провели испытания украинских морских дронов Magura в Азиатско-Тихоокеанском регионе у побережья Филиппин.

Ранее посол Канады захотела увидеть украинские морские дроны в Арктике.

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