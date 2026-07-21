СМИ сообщили, что украинские безэкипажные катера начнут производить на территории США

Украинские морские дроны Magura начнут производить на территории США. Об этом сообщает издание Wall Street Journal (WSJ).

Безэкипажные катера Magura будет производить американская компания ReconCraft. Штаб-квартира компании находится в Портленде, штат Орегон, и в настоящее время ReconCraft выпускает катера для сил специальных операций.

На прошлой неделе в посольстве Украины в Вашингтоне ReconCraft и производитель Magura, компания Uforce, подписали меморандум о взаимопонимании. Uforce в рамках партнерства предоставит Соединенным Штатам набор воздушных, морских, наземных беспилотников и программное обеспечение для автономной работы и технологии управления и контроля.

По словам сооснователя ReconCraft Джо Силковски, целью сделки является производство сотен или даже тысяч морских беспилотников в год. О стоимости сделки информации нет.

26 июня сообщалось, что американские военные провели испытания украинских морских дронов Magura в Азиатско-Тихоокеанском регионе у побережья Филиппин.

Ранее посол Канады захотела увидеть украинские морские дроны в Арктике.