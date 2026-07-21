Глава Ливана обсудит с Трампом вывод из страны израильских войск

Президент Ливана Джозеф Аун обсудит с американским лидером Дональдом Трампом вопрос о выводе израильских войск с юга страны. Об этом сообщил ТАСС источник в Бейруте.

«Президент Аун будет настаивать на четких временных рамках, которые бы ограничили пребывание оккупационных сил на ливанской территории», — указал собеседник.

Трамп может потребовать разоружения «Хезболлы» в обмен на гарантии. Стороны также затронут вопросы восстановления ливанской экономики и перевооружения национальной армии для обеспечения региональной стабильности в рамках реализации рамочного соглашения с Израилем.

14 июля издание Axios сообщило, что Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху заявил, что Израиль должен вывести свои войска из Сирии и Ливана. Разговор состоялся на фоне усилий американской администрации по достижению договоренностей о безопасности между Израилем и Сирией, которые предусматривают поэтапный вывод израильских сил

Ранее Трамп выразил уверенность в скором прекращении ударов Израиля по Ливану.