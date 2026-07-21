ВС РФ поразили на переходе морем балкер и два сухогруза

МО: российские войска поразили балкер и два сухогруза ВСУ на переходе морем

Вооруженные силы (ВС) России поразили на переходе морем судно типа балкер и два сухогруза, доставлявших грузы для украинских войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«На переходе морем (9 км вост., 51 км южнее и 71 км юго-вост. Одесса) поражены беспилотными летательными аппаратами морское судно типа балкер и два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты Одесса и Черноморск», — указали в ведомстве.

21 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ продолжают наносить удары по судам, которые задействованы в перевозке вооружений для Украины.

20 июля российские военкоры сообщили, что ВС РФ нанесли удар ракетой «Бандероль» по топливным емкостям предприятия «Эксимнефтепродукт», на объекте вспыхнул масштабный пожар. Густой дым был виден из разных районов Одессы.

В Минобороны России сообщили об ударах по двум сухогрузам в порту Одессы, с которых выгружали грузы военного назначения. Также были поражены резервуары с топливом, предназначенные для нужд ВСУ. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что отдыхающие на пляже Одессы украинцы фотографируются на фоне атакованного ВС РФ корабля.