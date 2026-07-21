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Стало известно, когда могут назначить нового главнокомандующего ВСУ

ТАСС: нового главкома ВСУ могут назначить 18 сентября
Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский может назначить нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) 18 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседника агентства, в республике в центре внимания сейчас находится конфликт экс-руководителя минобороны страны Михаила Федорова с действующим главкомом ВСУ Александром Сырским.

Источник утверждает, что в правительстве предложили «своеобразную паузу в решении судьбы главкома ВСУ».

Федоров занял пост министра обороны в январе 2026 года. 15 июля его отправили в отставку. По данным «Украинской правды», причиной стал конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

В ряде городов Украины прошли митинги в поддержку экс-министра. Постепенно протестующие начали выказывать недовольство самим украинским президентом Владимиром Зеленским и требовать отставки Сырского. Насколько опасны эти протесты для Зеленского и кто за ними стоит — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ВСУ раскритиковали Федорова за ухудшение снабжения.

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