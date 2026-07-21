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Армия

ВС России уничтожили два логистических центра ВСУ

МО: ВС России уничтожили «Геранями» два логистических центра ВСУ
Telegram-канал Кирилл Фёдоров / Война История Оружие

В городе Запорожье расчетами БПЛА «Герань» уничтожены два логистических центра, работавших в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В целях нарушения логистических цепочек противника и сокращения возможностей по доставке военных грузов нанесен удар по двум логистическим центрам в городе Запорожье», — сообщили в ведомстве.

В результате удара на грузовых терминалах возник пожар. Повреждения получили несколько автомобилей.

7 июля российские военнослужащие ударили по стоянке с грузовиками, перевозившими дроны ВСУ. Стоянка находится на трассе Р-73 Днепр — Никополь в районе населенного пункта Кирово.

До этого в российском военном ведомстве заявили, что ВС РФ нанесли удары по автомобильным заправочным станциям и бензовозу в Днепропетровской области. Пораженные объекты использовались в интересах украинских войск.

Ранее российские войска нанесли удары по нефтебазе в Запорожской области.

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