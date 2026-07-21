В «Нафтогазе» рассказали об ударах по объектам в Харьковской области

«Нафтогаз»: Россия третий день подряд бьет по объектам нефтедобычи под Харьковом

Российские войска три дня подряд наносили удары по объектам газодобычи украинской компании «Нафтогаз» в Харьковской области. Об этом пресс-служба компании сообщила в Telegram-канале.

Отмечается, что 19 июля после удара по одному из добывающих активов вспыхнул пожар. Спасатели оперативно ликвидировали огонь. Работу оборудования пришлось приостановить, из-за чего часть добычи была потеряна, говорится в сообщении.

Утром 20 июля Вооруженные силы России нанесли удар еще по одному объекту «Нафтогаза». Как заявили в компании, там зафиксировали многочисленные разрушения, идет оценка масштабов повреждений.

Сотрудники предприятия не пострадали, так как во время ударов все они находились в укрытиях, уточнили в пресс-службе.

Накануне мощный пожар произошел на нефтебазе компании «Эксимнефтепродукт» в Одессе после российского удара. В Минобороны РФ рассказали о новых атаках на порты Одессы и Черноморска, а также на суда, связанные с поставками грузов для нужд украинской армии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские военные уничтожили три штурмовые группы ВСУ под Харьковом.