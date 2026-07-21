Власти Брянской области сообщили о пострадавших и последствиях после атак ВСУ

Ковальчук: три человека пострадали при атаках ВСУ в Брянской области

Три человека получили ранения в результате атак ВСУ на Климовский и Суземский районы Брянской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

По его словам, в Климовском районе пострадали два местных жителя. Им своевременно оказали необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в Суземке FPV-дроны дважды атаковали тягач с прицепом. В результате удара водитель получил ранения и был госпитализирован. Врио губернатора также сообщил, что грузовой автомобиль получил значительные повреждения.

Этим утром семилетняя девочка пострадала в результате падения фрагментов БПЛА в Сочи. Обломки беспилотника упали на территории храма в Центральном районе Сочи. На месте работают специалисты экстренных служб.

До этого глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ребенок и женщина пострадали в результате детонации украинского дрона в Великой Знаменке.

Ранее при падении обломков дрона в пригороде Воронежа пострадала 14-летняя девочка.