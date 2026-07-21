ВСУ выпустили ракеты по Белгороду и окрестностям

ВСУ ударили ракетами по Белгороду и Белгородскому округу, сообщает в Telegram-канале оперштаб Белгородской области.

Там заявили, что, предварительно, обошлось без пострадавших. В городе работают оперативные и аварийные службы.

С 2:31 до 2:47 в округе действовала ракетная опасность. Жителей просили укрыться в подвалах.

Накануне при атаке беспилотника на рейсовый автобус в городе Шебекино Белгородской области не выжили пять человек, среди них — несовершеннолетний. Еще 25 пассажиров были ранены, трое из них находятся в критическом состоянии. По информации из местных пабликов, беспилотник был оснащен поражающими элементами в виде мелких шариков. Это не первый случай атаки БПЛА на пассажирский транспорт в регионе за последние недели.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.