Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

ВСУ выпустили ракеты по Белгороду и окрестностям

ВСУ нанесли ракетные удары по Белгороду и окрестностям
Shutterstock/zulicheg

ВСУ ударили ракетами по Белгороду и Белгородскому округу, сообщает в Telegram-канале оперштаб Белгородской области.

Там заявили, что, предварительно, обошлось без пострадавших. В городе работают оперативные и аварийные службы.

С 2:31 до 2:47 в округе действовала ракетная опасность. Жителей просили укрыться в подвалах.

Накануне при атаке беспилотника на рейсовый автобус в городе Шебекино Белгородской области не выжили пять человек, среди них — несовершеннолетний. Еще 25 пассажиров были ранены, трое из них находятся в критическом состоянии. По информации из местных пабликов, беспилотник был оснащен поражающими элементами в виде мелких шариков. Это не первый случай атаки БПЛА на пассажирский транспорт в регионе за последние недели.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 20 июля. Учителям дали особый статус, а у россиян засбоил App Store
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!