Украинский военный украл кованые ворота и пытался отправить их по почте

Украинский военный украл кованые ворота и пытался отправить их «Новой почтой» в Родинском Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местного жителя Романа Красильникова.

»[Боец Вооруженных сил Украины] где-то кованые ворота снял, пытался отправить «Новой почтой». Ему сказали, что это негабарит, мы этим заниматься не будем», — поделился собеседник агентства.

Красильников добавил, что украинские военные в населенном пункте занимались мародерством и пытались отправить добычу домой, даже холодильники. Из-за этого сотрудники «Новой почты» требует документы, подтверждающие покупку товара.

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