Моряки обстрелянного у берегов Омана судна покинули борт

Экипаж танкера, который у побережья Омана поразил снаряд, покинул судно. Об этом сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
Моряки сейчас находятся в спасательной шлюпке.
В ведомстве подчеркнули, что негативного воздействия на окружающую среду не зафиксировано.
UKMTO рекомендовало судам соблюдать осторожность при прохождении через Ормузский пролив и сообщать о любых подозрительных действиях.
21 июля стало известно, что в восьми морских милях от порта Лимах в танкер попал неизвестный снаряд.
За день до этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о подрыве двух танкеров в этом стратегически важном морском пути. Иранская сторона утверждает, что суда нарушили установленные правила мореплавания и пытались использовать небезопасный южный маршрут, что, по их мнению, было продиктовано действиями американских военных.
В Омане спасли несколько десятков моряков с подбитого в Ормузском проливе судна.