Моряки обстрелянного у берегов Омана судна покинули борт

UKMTO: экипаж обстрелянного у Омана танкера находится в спасательной шлюпке

Экипаж танкера, который у побережья Омана поразил снаряд, покинул судно. Об этом сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Моряки сейчас находятся в спасательной шлюпке.

В ведомстве подчеркнули, что негативного воздействия на окружающую среду не зафиксировано.

UKMTO рекомендовало судам соблюдать осторожность при прохождении через Ормузский пролив и сообщать о любых подозрительных действиях.

21 июля стало известно, что в восьми морских милях от порта Лимах в танкер попал неизвестный снаряд.

За день до этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о подрыве двух танкеров в этом стратегически важном морском пути. Иранская сторона утверждает, что суда нарушили установленные правила мореплавания и пытались использовать небезопасный южный маршрут, что, по их мнению, было продиктовано действиями американских военных.

В Омане спасли несколько десятков моряков с подбитого в Ормузском проливе судна.