В Ормузском проливе у берегов Омана обстреляли судно

UKMTO сообщило об обстреле судна в Ормузском проливе у берегов Омана

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) зафиксировало попадание снаряда в судно, следующее неподалеку от побережья Омана в Ормузском проливе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные управления.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в восьми морских милях (14 км. — прим. ред.) к северо-востоку от Лимах Омана. UKMTO получило несколько сообщений от танкера о том, что в него попал неизвестный снаряд в Ормузском проливе», — говорится в официальном заявлении.

В настоящее время по факту происшествия ведется расследование.

Отмечается, что в выходные дни объем судоходства через Ормузский пролив оставался незначительным. 20 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о подрыве двух танкеров в этом стратегически важном морском пути. Иранская сторона утверждает, что суда нарушили установленные правила мореплавания и пытались использовать небезопасный южный маршрут, что, по их мнению, было продиктовано действиями американских военных.

Ранее снаряд упал на танкер у побережья Омана.