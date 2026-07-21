На юге Украины произошли взрывы на фоне тревоги

На юге Украины произошли взрывы в Одессе. Об этом сообщает «Общественное».

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, сейчас в части Одесской области действует воздушная тревога.

Этой ночью в Сумах на северо-востоке Украины произошли взрывы, а после прилета в городе возник пожар. Глава местной военной администрации Олег Григоров заявил, что масштабы разрушений в городе значительные. Ликвидация последствий осложнена продолжающимися ударами.

Кроме того, в Харькове на востоке республики прогремела серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов написал в Telegram-канале, что прилеты дронов были зафиксированы в Шевченковском и Киевском районах.

Накануне мощный пожар начался на нефтебазе компании «Эксимнефтепродукт» в Одессе после российского удара. В Минобороны РФ рассказали о новых атаках на порты Одессы и Черноморска, а также на суда, связанные с поставками грузов для нужд украинской армии.

Ранее Сырский переложил на Федорова ответственность за проблемы ВСУ.