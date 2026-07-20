В Херсонской области сотрудники МЧС попали под удар дрона ВСУ

Сотрудники МЧС России попали под удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) при ликвидации пожара в городе Каховка Херсонской области. Об этом сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук в канале в мессенджере «Макс».

«По [улице] Первомайской произошло возгорание трехкомнатной квартиры на девятом этаже в результате множественных атак БПЛА. Личный состав МЧС попал под атаку, в трех метрах от них произошел взрыв дрона», — написал глава округа.

Филипчук добавил, что в результате пожара одна квартира была полностью уничтожена, еще четыре квартиры были повреждены. Всего на месте инцидента обнаружили три неразорвавшихся беспилотника.

13 июля беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали город Грайворон в Белгородской области, вследствие чего пострадал сотрудник МЧС России. По данным властей, после взрыва одного из дронов на территории гаражного кооператива в Грайвороне начался пожар. Огонь охватил гаражи и три находившихся внутри автомобиля, на место происшествия прибыли огнеборцы.

Ранее пожарная часть в Энергодаре подверглась атаке украинского БПЛА.