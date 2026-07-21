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Армия

Сырский заявил о значительном превосходстве российской армии над ВСУ

Сырский: российская армия во всем превосходит украинские войска
Roman Chop/AP

Российская армия во всем превосходит украинские войска. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами (ВСУ) Украины Александр Сырский написал в колонке для портала Militarnyi.

Отвечая на претензии о недостаточно быстром внедрении дронов, Сырский подчеркнул, что российские военные используют пехоту, артиллерию и авиацию. Он указал, что перевод миллионных ВСУ на беспилотники невозможен, является очевидной авантюрой и оплачивается потерями территорий и личного состава. Для эффективного применения беспилотных летательных аппаратов необходимы артиллерия, минометы, средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Украинский генштаб предоставляет министерству обороны страны перечень того, что требуется закупить. По словам Сырского, закупать следует все, а не только то, что сейчас находится в тренде.

21 июля британская газета The Guardian сообщила, что решение об отставке Сырского уже принято в Киеве, но пока неизвестно, кем его заменят.

Ранее экс-министр обороны Украины раскрыл проблемы ВСУ.

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