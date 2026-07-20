ВС США перехватили еще одно судно в рамках морской блокады Ирана

С возобновления морской блокады Ирана 13 июля американские военные заставили семь кораблей в Ормузе изменить курс, а одно судно вывели из строя. Об этом сообщает в соцсети X объединенное центральное командование ВС США (CENTCOM).

Согласно посту, действия американских ВС направлены на то, чтобы предотвратить вход и выход кораблей из портов Исламской Республики.

До этого Иран пригрозил перейти к наступлению и «фазе полного уничтожения», если США продолжат атаки. Командующий военно-космическими силами КСИР (Корпуса стражей исламской революции) Маджид Мусави заявил, что удары по противнику будут до тех пор, пока на южное побережье страны и в Ормузский пролив не вернется спокойная обстановка.

Соединенные Штаты девять ночей подряд наносили удары по целям в Исламской Республике — и, по данным Axios, готовятся к эскалации: американский президент изучает варианты проведения масштабной военной операции. В ночь на 21 июля атаки продолжились, в иранских городах Бендер-Аббас и Сирик были слышны взрывы.

Ранее СМИ узнали, что включает новое соглашение Ирана и США.