В Белгороде мужчина не выжил при ударе ВСУ по автомойке

Шуваев: мужчина не выжил в результате удара ВСУ по автомойке в Белгороде

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали автомойку в Белгороде, в результате чего один мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

«Личность уточняется. Это горькая трагедия для родных и близких. Скорблю вместе с вами. Десять мужчин получили различные ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии», — написал чиновник.

Шуваев добавил, что сейчас пострадавших доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода. Им в полном объеме оказывают медицинскую помощь, подчеркнул исполняющий обязанности губернатора.

По словам чиновника, также в результате удара повреждения получили фасады и остекление близлежащих зданий, 20 грузовых и восемь легковых автомобилей, а также три автобуса.

Днем 20 июля пассажирский автобус в городе Шебекино в Белгородской области подвергся атаке украинского беспилотного летательного аппарата. В результате удара пострадали 27 человек. По словам Шуваева, еще пяти человек — одного ребенка и четверых взрослых — спасти не удалось. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее дроны ВСУ атаковали пять муниципалитетов в Белгородской области.