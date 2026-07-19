Дроны ВСУ атаковали пять муниципалитетов в Белгородской области

В Белгородской области два человека пострадали при атаке беспилотника

Пять муниципалитетов Белгородской области были атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ), пострадали два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Один житель области пострадал при атаке FPV-дрона по гаражу в селе Санково. Его доставили в Борисовскую центральную районную больницу, где у мужчины диагностировали множественные осколочные ранения головы, тела, рук и ног. После оказания медицинской помощи пострадавшего переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

Также при детонации беспилотника на предприятии в селе Грузское Борисковского округа пострадала женщина. Ее в тяжелом состоянии и осколочными ранениями плеча, бедра и руки доставили в Борисовскую ЦРБ.

До этого в министерстве обороны России заявили, что российские силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки ликвидировали почти 700 дронов, ракеты, управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд HIMARS украинских войск.

Ранее силы ПВО сбили пять дронов ВСУ, летевших на Москву.