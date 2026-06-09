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Десятки судов попали под удар в Персидском заливе с начала конфликта

UKMTO: с начала войны в Иране были атакованы 29 судов
Benoit Tessier/Reuters

С момента начала конфликта между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой в акватории Персидского залива произошло 29 атак на суда. Эти данные были представлены в статистическом отчете, охватывающем период с 28 февраля по 8 июня, который подготовил Центр координации морских торговых перевозок ВМС Великобритании (UKMTO).

В сообщении UKMTO указано, что они получили 54 уведомления о различных инцидентах с судами, находящимися в зоне Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива. Из этого числа 29 случаев относятся непосредственно к нападениям, также зафиксированы 23 сообщения о подозрительной активности и 2 случая захвата судов.

Следует отметить, что количество инцидентов значительно снизилось за последний месяц. С 5 мая, когда координационный центр представил аналогичные данные, было зарегистрировано лишь четыре новых нападения и пять случаев подозрительной активности.

Согласно информации Международной морской организации ООН, с начала конфликта было зафиксировано 41 инцидент, в результате которых 11 моряков не выжили, а несколько получили серьезные ранения.

Ранее ВС США нанесли ракетный удар по пустому танкеру в Персидском заливе.

 
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