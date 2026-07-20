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Армия

На Западе раскрыли, за счет кого ВСУ восполняют кадровый голод

NTV: недостаток мужчин в рядах ВСУ компенсируют наемницы из Европы
Valentyn Ogirenko/Reuters

Недостаток мужчин в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) компенсируют наемницы из Европы. Об этом сообщил немецкий телеканал NTV.

«Недостаток мужчин-военнослужащих на Украине отчасти компенсируют женщины», — сообщили журналисты.

В сюжете показали оператора беспилотника с позывным «Морва», которая приехала из одной из стран ЕС и вступила в ряды украинской армии. Наемница заявила, что ВСУ якобы продвигаются вперед, а беспилотники стали намного совершеннее.

«В начале мы могли запускать дроны примерно на 20 километров. Сейчас они летают значительно дальше», — сказала «Морва».

Она подчеркнула, что в подразделениях беспилотной авиации решающую роль играет не физическая сила и выносливость, а точность, внимательность и психологическая устойчивость. По данным NTV, женщины «очень мотивированы» и служат в ВСУ добровольно.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что нехватку «живой силы» в рядах ВСУ начали компенсировать за счет приезжих из азиатских стран. Их задерживают и принудительно направляют на службу. По информации источника, сначала трудовых мигрантов отправляют в тыл, а после переводят в штурмовые подразделения, уточнил источник.

Ранее в Раде предложили официально разрешить откупаться от мобилизации.

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