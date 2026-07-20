Госдеп заявил о начале действия «пилотных зон» в Ливане

В Ливане начали действовать «пилотные зоны», из которых выводятся войска Израиля

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготт заявил, что в Ливане начали действовать три «пилотные зоны», из которых выводятся войска Израиля.

Согласно его письменному заявлению, «операции в «пилотных зонах» начались в районе трех ливанских деревень. По словам дипломата, эта веха является непосредственным результатом обсуждений, состоявшихся на прошлой неделе между Израилем и Ливаном в Риме.

«США продолжат тесно работать с обеими сторонами, чтобы добиться успешной реализации рамочной договоренности», — отметил Пиготт.

26 июня Ливан и Израиль подписали рамочное соглашение по итогам пяти раундов консультаций, которые проходили в Вашингтоне под эгидой США. В соответствии с ним ливанские вооруженные силы должны постепенно восстановить «эффективный суверенный контроль над всей территорией страны», а Израиль — вывести войска из оккупированных районов.

14 июля президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху заявил, что Израиль должен вывести свои войска из Сирии и Ливана.

В конце июня представители США, Израиля и Ливана на переговорах в Вашингтоне обсудили возможность передачи под контроль ливанской армии территорий, занимаемых израильской стороной на юге Ливана.

Ранее посредники предложили Ирану 10-дневное перемирие с США.