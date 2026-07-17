Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение в зоне конфликта, но Киев не пытается уменьшить ущерб для страны, заключив мирное соглашение с Россией. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

По его словам, если посмотреть на украинское поле боя, то можно увидеть, что Вооруженные сил России одерживают там победу.

«Они отбрасывают украинцев. Украинская армия находится в отчаянном положении. <…> В итоге Украина может выйти из конфликта как недееспособное государство-обрубок», — высказал мнение Миршмайер.

При этом профессор подчеркнул, что Украина упустила шанс на заключение мира на наилучших для нее условиях.

Киеву следовало заключить мир и принять тот факт, что Украина — нейтральное государство, а затем сделать все, чтобы улучшить отношения с Москвой. Таким образом украинцы минимизировали бы свои потери, но конфликт продолжил развиваться в другом направлении, отметил эксперт.

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