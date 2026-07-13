Дроны ВСУ атаковали автомобили мирных жителей в трех округах ЛНР

Пасечник: один человек погиб при атаке БПЛА на автомобили в ЛНР

Один человек погиб, еще четыре получили ранения в результате атак беспилотников на легковые автомобили в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По его словам, на автодороге Красный Луч — Дебальцево в Антрацитовском муниципальном округе беспилотник атаковал легковой автомобиль, в котором находились молодые люди. В результате удара ранения получили 18-летняя и 20-летняя девушки, а 20-летний водитель погиб на месте.

Кроме того, как сообщил Пасечник, украинские беспилотники атаковали легковые автомобили в Сватовском и Старобельском муниципальных округах. В результате этих ударов ранения получили 42-летний мужчина и 65-летняя женщина.

Утром 13 июля украинские военные с помощью БПЛА сбросили взрывное устройство на территорию частного дома в селе Березовка в Белгородской области. В результате пострадала женщина, ее спасти не удалось.

Ранее огнеборец пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область.