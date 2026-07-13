ВСУ снова нанесли удар по Старобельску

Женщина погибла при атаке ВСУ по площади в Старобельске

Мирная жительница погибла при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Базарной площади в Старобельске в Луганской народной республике. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

«В разгар дня атаковали Базарную площадь, где расположен центральный рынок, неподалеку автовокзал. Тяжелое ранение получила 34-летняя женщина», — сообщил он.

По информации Пасечника, женщину оперативно доставили в больницу, медики сделали все возможное, чтобы спасти ее, однако им это не удалось.

Пасечник заявил, что ВСУ атаковали 10 муниципалитетов республики.

В Кременной в результате атаки БПЛА еще один мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

В Новоайдарском, Троицком и Сватовском муниципальных округах были ранены 18-летняя девушка, а также двое мужчин.

В Лисичанске украинский дрон атаковал легковую машину, пострадала еще одна женщина.

ВСУ также нанесли несколько ударов по легковым и грузовым машинам в Белокуракинском муниципальном округе — там водитель и пассажир чудом спаслись, а также в Старобельском, Станично-Луганском и Свердловском округах, уточнил Пасечник.

Ранее украинские дроны атаковали автомобили мирных жителей в трех округах ЛНР.