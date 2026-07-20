Число пострадавших при атаке на станцию в Курской области выросло

Хинштейн сообщил о пятом пострадавшем после атаки на ж/д станцию во Льгове

Количество пострадавших в результате атаки на железнодорожную станцию в городе Льгов Курской области увеличилось до пяти. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, ранения получил еще один сотрудник. Серьезных травм удалось избежать, поэтому госпитализация ему не потребовалась.

Губернатор уточнил, что все пострадавшие получили легкие травмы головы и осколочные ранения. Один мужчина был доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Украинские беспилотники атаковали Льгов утром 20 июля, нанеся удар в районе железнодорожной станции. В связи с действующим режимом контртеррористической операции железнодорожный вокзал временно закрыт для перевозок. В момент атаки пассажиров на станции не было.

Изначально сообщалось о четырех пострадавших сотрудниках железной дороги. Трое из них получили незначительные травмы, еще один с осколочными ранениями был госпитализирован.

Кроме того, во время удара к зданию станции подъехал автомобиль администрации муниципалитета. Машина получила повреждения, однако находившиеся в ней люди не пострадали.

Ранее в Рыльске 19-летняя девушка получила травмы при атаке дрона.