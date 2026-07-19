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Армия

Под Курском при ударе БПЛА ранена 19-летняя девушка

В Рыльске 19-летняя девушка получила незначительные травмы при атаке дрона
Евгений Одиноков/РИА Новости

В городе Рыльск при налете БПЛА пострадала 19-летняя девушка, сообщил на канале в «Максе» губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Чиновник написал, что у нее незначительные травмы. Врачи уже помогли пострадавшей и будут наблюдать за ее состоянием амбулаторно.

На фоне атаки глава области призвал местных жителей соблюдать меры безопасности и сохранять максимальную бдительность.

Накануне ВСУ атаковали АЗС (автозаправочную станцию) в городе Льгов. При этом слепые осколочные ранения левой ноги получил 55-летний местный житель. Врачи оказали ему помощь, потом раненого перевезли в Курск.

В начале месяца была атакована автозаправка в хуторе Фонов Рыльского района Курской области. При этом пострадал 58-летний мужчина. Он получил слепые осколочные ранения груди и левого бедра и акубаротравму (контузию), но отказался от госпитализации. Атакованная АЗС была незначительно повреждена.

Ранее Германия начала брать «уроки войны» у ВСУ.

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