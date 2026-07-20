Беспилотники ударили в район железнодорожной станции во Льгове, есть пострадавшие

Во Льгове закрыли вокзал после удара беспилотников, четыре человека пострадали

Украинские беспилотники атаковали город Льгов в Курской области, в связи с этим закрыт железнодорожный вокзал, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Вражеские беспилотники ударили по городу Льгову, в районе железнодорожной станции. Вокзал для перевозок временно закрыт из-за режима КТО, пассажиров в этот момент там не было», — написал он.

В результате атаки пострадали четверо сотрудников железной дороги. Трое получили незначительные травмы, четвертого с осколочными ранениями доставили в больницу.

В момент удара к зданию станции подъехала машина администрации муниципалитета — автомобиль поврежден, при этом никто не пострадал, добавил Хинштейн.

Накануне утром губернатор Курской области сообщил, что украинские военные атаковали автобус, продуктовый магазин и остановку во Льгове. Пострадали не менее четырех человек.

Ранее в Рыльске 19-летняя девушка получила травмы при атаке дрона.