В Курской области 10 человек пострадали при атаке ВСУ

Хинштейн: еще два человека ранены в результате атаки ВСУ на курский Льгов

Еще два человека пострадали в результате атаки украинских беспилотников на город Льгов Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, его слова приводит региональное правительство.

По его информации, 32-летний мужчина получил осколочные ранения правых руки и ноги, 47-летний мужчина — осколочное ранение спины и левой голени.

Пострадавших доставили в Курск, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Всего в результате удара ВСУ ранены 10 человек в Курске, во Льгове и на автодороге в Рыльском районе. Состояние троих из них врачи оценивают как тяжелое.

Утром губернатор сообщал, что украинские военные атаковали автобус, продуктовый магазин и остановку общественного транспорта во Льгове, в результате чего пострадал водитель автобуса и мужчина, находившийся рядом с магазином. Им оказывают первую медпомощь. Среди пострадавших — 40-летний гражданин Белоруссии.

Ранее Воробьев сообщил о 61 пострадавшем при атаке дронов на Подмосковье.