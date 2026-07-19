Под удар ВСУ попали автобус, магазин и остановка в Курской области

Во Льгове ВСУ атаковали автобус, магазин и остановку, два человека пострадали

Украинские военные атаковали автобус, продуктовый магазин и остановку в городе Льгов Курской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн на своей странице во «ВКонтакте».

«Во Льгове враг ударил по автобусу, продуктовому магазину и остановке. Пострадал водитель автобуса и мужчина рядом с магазином — им оказывают первую медпомощь», — написал он.

Среди пострадавших — 40-летний гражданин Белоруссии, отметил губернатор.

Кроме того, под удар попал Курск. По предварительной информации Хинштейна, украинские беспилотники ударили в четыре многоквартирных дома в городе. Пострадала одна женщина. Ей оказывается первая помощь, принимается решение о госпитализации.

Утром в воскресенье возгорание произошло на территории промзоны на севере Ставрополя в результате атаки беспилотников. На месте работают пожарные.

Ранее в Ленобласти обломки беспилотника упали на палубу судна.