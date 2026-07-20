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Армия

КТК сообщил о новой атаке беспилотников на танкер

КТК: ВСУ снова атаковали танкер в Каспийском море, экипаж судна спасся
«Каспийский трубопроводный консорциум»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили новую атаку на танкер на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщила пресс-служба КТК в Telegram-канале.

После удара возник пожар, который уже потушен. Отгрузка нефти была приостановлена. Интернациональный экипаж из 22 человек эвакуировали на буксирах, а сам танкер сохранил плавучесть.

В консорциуме подчеркнули, что украинская сторона, готовя атаку на танкер под погрузкой, осознавала огромные экологические и техногенные риски, а также опасность для жизни моряков из разных стран.

Утром 19 июля морской терминал КТК также был атакован беспилотниками. По данным компании, ударам подверглись два морских танкера ASIA и NISSOS IOS при проведении погрузочных работ. В консорциуме уточнили, что никто из сотрудников не пострадал, а судна сохранили плавучесть.

КТК объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. Он обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. В прошлом году объем перевалки составил около 70,5 млн т нефти, при этом более 75% указанного объема пришлось на долю зарубежных грузоотправителей.

Ранее генерал объяснил, почему ВСУ переключились на танкеры в Черном море.

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