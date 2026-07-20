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Армия

Российские войска атаковали цеха сборки и хранения безэкипажных катеров ВСУ

МО РФ: ВС РФ нанесли поражение цехам сборки и хранения безэкипажных катеров ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска атаковали цеха сборки и хранения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, логистическому центру, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, цехам сборки и хранения безэкипажных катеров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удары наносились с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии. Также под удар попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера.

Также средства противовоздушной обороны сбили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», восемь управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 678 БПЛА самолетного типа, рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее в Одессе отдыхающие на пляже украинцы стали фотографироваться на фоне горящего корабля.

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