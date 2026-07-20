Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

В Ейске выросло число пострадавших при атаке украинских дронов

Глава района Бублик: три жителя Ейска пострадали в результате атаки БПЛА
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Число пострадавших в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ейск в Краснодарском крае выросло до трех человек. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Ейского района Роман Бублик.

Он рассказал, что провел оперативное планерное совещание, на котором обсуждались последствия налета дронов.

«Пострадали три человека, их госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — отмечается в заявлении.

Как рассказал Бублик, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) были повреждены семь домовладений и два автомобиля. В настоящее время специалисты оценивают причиненный ущерб. Ожидается, что решение о возможности введения режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня будет принято после завершения работ на местах происшествий. То же касается вопроса об оказании пострадавшим материальной помощи.

По данным министерства обороны России, всего в ночь на 20 июля над территорией страны сбили 381 украинский БПЛА самолетного типа. В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что в Ейске было зафиксировано падение обломков беспилотников. Изначально сообщалось, что пострадала одна женщина.

Ранее два человека пострадали при ударе ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Тестостерон — новый кофе? Зачем полмира колет гормон и чем это кончится для мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!