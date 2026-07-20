В Ейске выросло число пострадавших при атаке украинских дронов

Число пострадавших в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ейск в Краснодарском крае выросло до трех человек. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Ейского района Роман Бублик.

Он рассказал, что провел оперативное планерное совещание, на котором обсуждались последствия налета дронов.

«Пострадали три человека, их госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — отмечается в заявлении.

Как рассказал Бублик, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) были повреждены семь домовладений и два автомобиля. В настоящее время специалисты оценивают причиненный ущерб. Ожидается, что решение о возможности введения режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня будет принято после завершения работ на местах происшествий. То же касается вопроса об оказании пострадавшим материальной помощи.

По данным министерства обороны России, всего в ночь на 20 июля над территорией страны сбили 381 украинский БПЛА самолетного типа. В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что в Ейске было зафиксировано падение обломков беспилотников. Изначально сообщалось, что пострадала одна женщина.

Ранее два человека пострадали при ударе ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае.