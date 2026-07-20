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Армия

Россия взяла под полный контроль снабжающую Крым трассу

Балицкий доложил Путину о взятии под контроль трассы Р-280 «Новороссия»
Александр Иванов/РИА Новости

Трасса Р-280 «Новороссия» полностью перешла под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем», — сказал глава региона.

Трасса Р-280 — автомобильная дорога федерального значения, проходящая по территории Ростовской области, а также Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и Крыму. Является частью «сухопутного коридора» на полуостров Крым.

Украинские дроны неоднократно атаковали автомобили мирных жителей на трассе Р-280 «Новороссия». В частности, ВСУ ударили беспилотниками по стоящей в пробке колонне машин в Херсонской области 17 июля. В результате атаки дронов пострадали несколько человек, один из которых получил осколочное ранение в спину. За 10 секунд до взрыва из одной из машин успели выскочить сотрудники Народного фронта. Также есть те, кого не удалось спасти, их точное число не уточняется.

Ранее телеведущий Соловьев едва не попал под удар украинского БПЛА на трассе «Новороссия».

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