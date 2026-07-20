Власти сообщили о последствиях атаки беспилотников на Курск

Мэр Маслов: в Курске после атаки БПЛА повреждены 70 квартир и 87 автомобилей

В результате атаки украинских беспилотников на Курск 19 июля повреждения получили 70 квартир в семи многоквартирных домах, частный жилой дом, магазин и 87 автомобилей. Об этом сообщил глава города Евгений Маслов.

Выступая на заседании регионального правительства, Маслов уточнил, что всего повреждения зафиксированы в девяти зданиях. Из них семь являются многоквартирными домами, еще два объекта — частный жилой дом и магазин. Кроме того, по обращениям, поступившим в единую диспетчерскую службу, повреждены 87 автомобилей и 70 квартир.

Глава города добавил, что руководители городских округов организовали поквартирный обход для подготовки документов, необходимых для возмещения причиненного ущерба, а также для проведения восстановительных работ.

По словам Маслова, совместно с комитетом безопасности организована вся необходимая информационная работа с жителями. Консультирование ведется через единую диспетчерскую службу 112 и сотрудников администраций городских округов.

Утром 20 июля губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали четыре многоквартирных дома в Курске. По его словам, в результате произошедшего пострадала женщина.

Ранее губернатор рассказал о последствиях атаки дронов на Самарскую область.