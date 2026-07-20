Поддубный рассказал, где будет главная битва за Донбасс

Сражение за славянско-краматорскую агломерацию станет главной битвой за Донбасс. Такое мнение высказал военный корреспондент Евгений Поддубный в беседе с ТАСС.

«Константиновка — это ворота к славянско-краматорской агломерации, а битва за славянско-краматорскую агломерацию — это главная битва за Донбасс, даже не за север Донбасса, а вообще за Донбасс», — сказал он.

При этом Поддубный отметил, что взятие Константиновки не облегчит дальнейшее продвижение российских войск, «просто потому что дальше будет тяжелее» и ВСУ будут направлять туда все возможные резервы.

Украина продолжит использовать в большом количестве дроны и активно будет применять новейшие беспилотные системы с искусственным интеллектом, считает военкор. По его мнению, основной упор будет делаться на атаки по логистике армии РФ.

Штурмовые группы подразделений и частей ВС РФ завязали бои на окраинах Славянска и начали просачиваться в город. Однако ВСУ за 12 лет превратили Славянско-Краматорскую агломерацию в мощный укрепленный район, и штурм этих городов потребует от ВС РФ значительных усилий и времени. Как лучше действовать российским военным, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее Герасимов заявил, что ВС РФ находятся менее чем в 5 км от восточных окраин Краматорска.